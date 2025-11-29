Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Eyeshield 21

Der Mann, der schneller lief als sein Schatten

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 64vom 29.11.2025
Der Mann, der schneller lief als sein Schatten

Der Mann, der schneller lief als sein SchattenJetzt kostenlos streamen

Eyeshield 21

Folge 64: Der Mann, der schneller lief als sein Schatten

23 Min.Folge vom 29.11.2025Ab 12

Mamori und Sena treffen auf Riku, den sie noch aus der Grundschule kennen. Damals hat der Junge Sena beigebracht, schnell zu rennen. Nun stellt sich heraus, dass Riku selbst Teil einer Football-Mannschaft ist. Bei den Seibu Wild Gunmen übernimmt er die Position des Running Back. Im Spiel gegen die Fishermen, gewinnt Rikus Team haushoch.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Eyeshield 21
ProSieben MAXX
Eyeshield 21

Eyeshield 21

Alle 1 Staffeln und Folgen