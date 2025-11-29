Das teuflische Sportfest der Deimon-OberschuleJetzt kostenlos streamen
Eyeshield 21
Folge 65: Das teuflische Sportfest der Deimon-Oberschule
23 Min.Folge vom 29.11.2025Ab 12
An der Deimon-Oberschule findet das traditionelle Sportfest statt. Die Mitglieder der Devil Bats landen in zwei unterschiedlichen Teams und müssen in Disziplinen wie Tauziehen und Staffellauf gegeneinander antreten. Mamori, Yoichi und Manabu sind fest entschlossen, den Rest der Mannschaft zu besiegen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Eyeshield 21
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, American Football, Drama
Produktion:JP, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Peppermint anime GmbH