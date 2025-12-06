Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eyeshield 21

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 68vom 06.12.2025
23 Min.Folge vom 06.12.2025Ab 12

Im Halbfinale treffen die Devil Bats auf die Seibu Wild Gunmen - und somit stehen sich auch Riku und Sena auf dem Spielfeld gegenüber. Riku macht jedoch schnell klar, dass er keine Rücksicht auf seinen Freund nehmen wird und nur ein Ziel vor Augen hat: den Sieg.

