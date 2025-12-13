Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eyeshield 21

Staffel 1Folge 71vom 13.12.2025
23 Min.Folge vom 13.12.2025Ab 12

Das Halbfinale zwischen den Devil Bats und den Wild Gunmen geht weiter und so auch das Duell zwischen den ehemaligen Freunden Riku und Sena. Beide Mannschaften können Punkte gutmachen, doch wer wird siegreich aus dem Spiel hervorgehen?

