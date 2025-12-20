Stolz und LichtgeschwindigkeitJetzt kostenlos streamen
Eyeshield 21
Folge 72: Stolz und Lichtgeschwindigkeit
23 Min.Folge vom 20.12.2025Ab 12
Es bleiben nur noch wenige Minuten im entscheidenden Halbfinale zwischen den Devil Bats und den Wild Gunmen übrig. Beide Mannschaften geben alles, um das Spiel für sich zu entscheiden. Kann Sena seinen ehemaligen Freund Riku schlagen?
Genre:Anime, American Football, Drama
Produktion:JP, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Peppermint anime GmbH