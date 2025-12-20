Aufgeben ist keine OptionJetzt kostenlos streamen
Eyeshield 21
Folge 93: Aufgeben ist keine Option
23 Min.Folge vom 17.01.2026Ab 12
Die Devil Bats treffen im Windbeutel-Cup auf die Savanna Survivors. Die Gegner aus Afrika nehmen das Match auf die leichte Schulter, merken jedoch schnell, dass sie Sena und seine Kameraden unterschätzt haben ...
Genre:Anime, American Football, Drama
Produktion:JP, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Peppermint anime GmbH