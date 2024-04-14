Fabulous Homes mit Chelsea & Cole
Folge vom 14.04.2024: Farmhaus-Glamour
44 Min.Folge vom 14.04.2024
Chelsea und Cole DeBoer renovieren das Eigenheim von Jessica und Nate, die sie schon seit vielen Jahren kennen. Die beiden leben mit ihren drei Kindern in ihrem Ranchhaus und wünschen sich einen einheitlichen Stil, der sich durch alle Räume zieht. Die Herausforderung besteht darin, das alte Haus in ein mutiges Statement zu verwandeln, das rustikale Elemente wie eine Holzvertäfelung und einen massiven Steinkamin zelebriert und gleichzeitig den modernen Glam einer neuen, offenen Küche und Ess- und Wohnbereichs in Szene setzt. Chelsea und Cole erhoffen sich große Aufmerksamkeit für das Projekt, also ist der Druck groß, dass das Design ein absoluter Volltreffer wird.
Genre:Heimwerken, Haus und Garten, Reality
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.