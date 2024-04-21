Fabulous Homes mit Chelsea & Cole
Folge vom 21.04.2024: Gemütliche Eleganz
45 Min.Folge vom 21.04.2024
Die neue Kundin von Chelsea und Cole ist eine örtliche Immobilienmaklerin mit vielen Connections in der Branche. Das Projekt ist dementsprechend wichtig für das junge Unternehmen der DeBoers. Kundin Jenny und ihr Mann Neil wohnen mit zwei ihrer Kinder seit knapp einem Jahr in ihrem Haus, das sie Schritt für Schritt renovieren wollen. Jenny mag den Farmhouse-Look, wäre aber gerne mutiger und vertraut auf Chelseas Geschmack. Die Ideen von Chelsea und Cole, das Esszimmer zugunsten einer neuen Abstellkammer und Speisekammer aufzugeben und die Holzverkleidung vom Boden bis zur Decke neu zu streichen, kommt bei dem Paar daher super an. Außerdem designt Chelsea die Traumküche der beiden, in der sie Gäste einladen können.
Genre:Heimwerken, Haus und Garten, Reality
Altersfreigabe:
0
