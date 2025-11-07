Zum Inhalt springenBarrierefrei
Fabulous Homes mit Chelsea & Cole

HGTV Folge vom 07.11.2025
45 Min.

Chelsea und Cole nehmen sich das farbenfrohe Zuhause eines Paares vor, das dringend ein Makeover braucht. Während Chelsea mit der Suche nach dem perfekten Farbkonzept hadert, sorgt Tochter Aubree mit ihrem Angebot, zu helfen, für unerwartete Momente. Am Ende geht es nicht nur darum, die passende Farbe zu finden, sondern auch das Familienhaus mit neuer Energie zu füllen.

