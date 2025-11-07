Fabulous Homes mit Chelsea & Cole
Folge vom 07.11.2025: Eine sexy Wanne
45 Min.Folge vom 07.11.2025
Chelsea und Cole nehmen sich das farbenfrohe Zuhause eines Paares vor, das dringend ein Makeover braucht. Während Chelsea mit der Suche nach dem perfekten Farbkonzept hadert, sorgt Tochter Aubree mit ihrem Angebot, zu helfen, für unerwartete Momente. Am Ende geht es nicht nur darum, die passende Farbe zu finden, sondern auch das Familienhaus mit neuer Energie zu füllen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Heimwerken, Haus und Garten, Reality
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.