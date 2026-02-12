Family Guy
Folge 16: Wer einmal beißt
21 Min.
Folge vom 12.02.2026
Ab 12
Der hohe Alkoholkonsum hat Brian krank gemacht. Als Pete versucht, ihm Medizin zu verabreichen, passiert es: Brian beißt zu. Weil er sich von nun an sehr aggressiv verhält, schicken die Griffins ihn in die Hundeschule ... Chris findet indes einen neuen Freund, doch bald zweifelt er an dessen Absichten.
Family Guy
Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
