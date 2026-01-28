Family Guy
Folge 4: Baking Bad
21 Min.Folge vom 28.01.2026Ab 12
Lois hat ein altes Familienrezept für Cookies ausgegraben. Peter ist hin und weg - so sehr, dass er sie überredet, gemeinsam einen Keks-Laden zu eröffnen. Leider hält sich der Kundenandrang zunächst in Grenzen. Um das Geschäft anzukurbeln, besinnt sich Peter auf einen Trick, der immer funktioniert: Sex sells! Der Plan geht voll auf. Lois allerdings ist völlig entsetzt, was aus ihrer unschuldigen Bäckerei geworden ist ...
Weitere Folgen in Staffel 14
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Family Guy
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren