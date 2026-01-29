Family Guy
Folge 5: Zahn um Zahn
Brian findet ein Stück Seil, auf dem er ununterbrochen herumkaut. Peter ist total neidisch, und nur wenig später entbrennt zwischen den beiden ein heftiger Streit, bei dem Brian alle Zähne verliert. Nachdem er ein neues Gebiss eingesetzt bekommt, verfügt er über ein so strahlendes Lächeln, dass ihm alle Welt zu Füßen liegt. Kurzerhand startet er eine Karriere als erfolgreicher Immobilienmakler. Als Brian ein schwer verkäufliches Objekt Quagmire andreht, hat das fatale Folgen ...
Family Guy
Animation, Sitcom
US, 1999
