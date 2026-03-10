Der Herzensbrecher-HundJetzt kostenlos streamen
Family Guy
Folge 16: Der Herzensbrecher-Hund
21 Min.Folge vom 10.03.2026Ab 12
Brian und Bonnie kommen sich auf einer Party näher. Als die Freunde, inklusive Partyveranstalter Joe, das mitbekommen, wird es für beide ziemlich unangenehm. Als sie gemeinsam abhauen, müssen sie jedoch schnell feststellen, dass sie wohl doch nicht füreinander geschaffen sind. Währenddessen muss Meg für die Schule im Altersheim arbeiten. Schnell findet sie Gefallen daran, diese Tätigkeit zu ihren Gunsten zu nutzen - bis sie das schlechte Gewissen einholt.
Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
