ProSieben MAXX Staffel 15 Folge 16 vom 10.03.2026
Folge 16: Der Herzensbrecher-Hund

21 Min. Folge vom 10.03.2026 Ab 12

Brian und Bonnie kommen sich auf einer Party näher. Als die Freunde, inklusive Partyveranstalter Joe, das mitbekommen, wird es für beide ziemlich unangenehm. Als sie gemeinsam abhauen, müssen sie jedoch schnell feststellen, dass sie wohl doch nicht füreinander geschaffen sind. Währenddessen muss Meg für die Schule im Altersheim arbeiten. Schnell findet sie Gefallen daran, diese Tätigkeit zu ihren Gunsten zu nutzen - bis sie das schlechte Gewissen einholt.

