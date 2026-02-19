Family Guy
Folge 2: Vatertag
21 Min.Folge vom 19.02.2026Ab 12
Vatertag steht vor der Tür und es kommt heraus, dass Joe nicht einmal weiß, wo sein Vater aktuell wohnt. Peter möchte ihm eine Freude machen, spürt ihn auf und lädt ihn zum Vatertag ein. Das schockiert Joe, weil es einiges gibt, was sein Vater nicht über ihn weiß. Eine geplante Verwechslung soll für ein angenehmes Aufeinandertreffen nach vielen Jahren sorgen. Derweil trifft Stewie Tom Cruise und könnte nicht genervter von ihm sein ...
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
