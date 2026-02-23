Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Family Guy

Peternormal Activity

ProSieben MAXXStaffel 15Folge 4vom 23.02.2026
Peternormal Activity

Peternormal ActivityJetzt kostenlos streamen

Family Guy

Folge 4: Peternormal Activity

21 Min.Folge vom 23.02.2026Ab 12

Peter, Joe, Cleveland und Quagmire sind vom neuesten Horrorfilm "Psycho-Papst 2" mehr als enttäuscht. Daher kommen sie auf die Idee, ein Drehbuch zu einem Horrorfilm zu schreiben. Zur Inspiration nutzen sie das alte und verlassene Irrenhaus. Nachts quartieren sie sich dort ein, um die gruselige Atmosphäre zu spüren. Zwar kommen ihnen so die besten Ideen, aber es hat auch negative Seiten, denn die Nacht nimmt eine dramatische Wendung ...

Weitere Folgen in Staffel 15

Alle Staffeln im Überblick

Family Guy
ProSieben MAXX
Family Guy

Family Guy

Alle 3 Staffeln und Folgen