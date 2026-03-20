Family Guy
Folge 4: Inside Family Guy
21 Min.Folge vom 20.03.2026Ab 12
"Behind the scenes of Family Guy!": In dieser Folge führt uns James Woods hinter die Kulissen der Serie und zeigt, wie es wirklich abläuft. So sieht man beispielsweise, dass Hauptdarsteller Peter große Star-Allüren hat und sich immer mehr wie eine Diva aufführt, weshalb ihn die Autoren rausschreiben und in der nächsten Folge sterben lassen. Frustriert versucht er, sich zu bessern und seine Serie zurückzuholen. Der Clou: Dieses Drama mit ihm spielt sich jede Woche montags ab ...
Weitere Folgen in Staffel 16
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Alle Staffeln im Überblick
Family Guy
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH