Family Guy
Folge 2: Lebe, lache, liebe
21 Min.Folge vom 13.01.2026Ab 12
Für Peter bricht eine Welt zusammen, als er herausfindet, dass Joe ihn nie lustig gefunden hat. Diese Tatsache möchte er unbedingt ändern und nimmt sich vor, seinen Freund zum Lachen zu bringen. Währenddessen begleitet Lois Meg und Chris auf einen Schulausflug. Als sie erfährt, dass Rektor Shepherd einer verflossenen Liebe nachtrauert, beschließt sie, das ehemalige Paar wieder zu verkuppeln.
Genre:Animation, Sitcom, Comedy
Produktion:US, 1999
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
