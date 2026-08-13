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Family Guy

Der dicke Mann und das Meer

ProSieben MAXXStaffel 3Folge 10vom 13.08.2026
Der dicke Mann und das Meer

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Family Guy

Folge 10: Der dicke Mann und das Meer

21 Min.Folge vom 13.08.2026Ab 12

Peter beschließt, Fischer zu werden, und ersteigert bei einer Auktion ein Boot - für 50.000 Dollar! Um es bezahlen zu können, nimmt er einen Kredit auf. Bald aber ist Peter nicht mehr in der Lage, seine Raten abzuzahlen, und die Bank verkauft kurzerhand sein Haus. Damit er sein Heim zurückkaufen kann, will Peter einen riesigen Mörderfisch erlegen, auf den ein Preisgeld ausgesetzt ist ...

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ProSieben MAXX
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