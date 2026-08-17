Lieben und sterben in DixieJetzt kostenlos streamen
Family Guy
Folge 12: Lieben und sterben in Dixie
22 Min.Folge vom 17.08.2026Ab 12
Nach einem Überfall identifiziert Chris den Verbrecher, woraufhin die ganze Familie in ein Zeugenschutzprogramm aufgenommen wird und nach Dixie in den Süden der USA umziehen muss. Dort lernt Chris einen Jungen namens Sam kennen - doch der entpuppt sich auf einer Party als Mädchen. Indes hat ein FBI-Agent dem Räuber dummerweise die neue Adresse der Griffins verraten. Der Gangster macht sich auf nach Dixie, um sich an Chris zu rächen ...
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Family Guy
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Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 1999
Altersfreigabe:
12
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