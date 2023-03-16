Zum Inhalt springenBarrierefrei
Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas

Der Bluttrunk

DMAX
Folge vom 16.03.2023
Der Bluttrunk

Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas

Folge vom 16.03.2023: Der Bluttrunk

44 Min.
Folge vom 16.03.2023
Ab 12

Gerade haben Jake Anderson und die Crew der „Saga“ Kabeljau im Wert von 30.000 Dollar entladen. Aber als die Besatzung wieder ausläuft und durch die berüchtigte Meerenge am False Pass manövriert, fordern die Untiefen ihren Tribut: Die „Saga“ schlägt hart auf Grund! Bevor das Schiff seine Reise fortsetzen kann, müssen Kiel und das komplette Ruder auf mögliche Schäden überprüft werden. Auch an Bord der „Northwestern“ gibt es Probleme. Über die Schneekrabben-Fanggründe legt sich nämlich eine frostige Suppe aus gefährlichem Eisnebel. Das Schiff setzt tonnenweise Eis an und droht sogar zu kentern.

