Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas
Folge vom 22.12.2022: Fjord der Winde
44 Min.Folge vom 22.12.2022Ab 12
Auch Krabbenfischer Wild Bill Wichrowski versucht sein Glück in Norwegen. Grund ist das Fangembargo im Beringmeer. Allerdings bergen unbekannte Gewässer selbst für erfahrene Seeleute Risiken. Bill hat die 11 Meter lange „Tromstind“ gechartert. Der vergleichsweise kleine Kutter ist gut geeignet, um zwischen den Fjorden auf Krabbenjagd zu gehen. Doch als sich eine der Leinen in der Bootsschraube verheddert, hat der Kapitän alle Hände voll zu tun, eine Kollision mit der Felsküste zu verhindern! Auch daheim in Alaska kommt es zur Beinahe-Katastrophe: Auf der „Wizard“ geht um Haaresbreite ein Crewmitglied über Bord.
Genre:Reality, Dokumentation, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
