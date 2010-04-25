Auf die Plätze, fertig, los!Jetzt kostenlos streamen
Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas
Folge vom 25.04.2010: Auf die Plätze, fertig, los!
Dutch Harbor, Alaska - Da die neue Fangsaison vor der Tür steht, herrscht im Hafen der kleinen Aleuten-Insel Unalaska reges Treiben: Die Krabbenfischer treffen letzte Vorbereitungen, um mit ihren Schiffen abzulegen und in der eisigen Beringsee nach dem Fang ihres Lebens zu suchen. Für die erfahrenen Kapitäne der Krabbenfang-Flotte und ihre Crews steht viel auf dem Spiel: Hier geht¿s um Geld, Ehre und das nackte Überleben. Seit 30 Jahren kreuzt die Flotte nun schon durch die Beringsee. Und die Zeit hat ihre Spuren hinterlassen: Um die Schiffe wieder auf Vordermann zu bringen, wurden seit dem Ende der letzten Saison Hunderttausende Dollar in Wartung und Modernisierung der Schiffe gesteckt. Geld, das nun so schnell wie möglich wieder reingeholt werden muss.