Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas
Folge vom 21.11.2010: Drama auf Saint Paul
45 Min.Folge vom 21.11.2010Ab 12
Die Fischer der Krabben-Flotte sind erschüttert bis ins Mark. Phil Harris, der Captain der ¿Cornelia Marie¿, ist auf seinem Schiff zusammen gebrochen. Das Fangboot hat gerade in Saint Paul angelegt, als Besatzungsmitglieder den Skipper am Boden liegend im Steuerhaus seines Schiffes finden. Dem Anschein nach hat der erfahrene Kapitän einen schweren Schlaganfall erlitten. Sein Zustand ist überaus kritisch. Phil Harris benötigt dringend fachärztliche Versorgung, der Flug nach Anchorage dauert jedoch mindestens drei Stunden.
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Genre:Reality, Dokumentation, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8, Season 10-21: Warner Bros. Discovery, Inc.