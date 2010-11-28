Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas
Folge vom 28.11.2010: Zwischen Hoffen und Bangen
45 Min.Folge vom 28.11.2010Ab 12
Sein Zustand ist nach einer 12-stündigen Notoperation zwar stabil, doch noch geben die Ärzte keine Entwarnung. Phil Harris bekommt im Providence Medical Center in Anchorage, Kanada, Besuch von seinen Söhnen Jake und Josh. Dr. Robert Lada klärt die Brüder darüber auf, dass es für eine finale Einschätzung nach dem schweren Schlaganfall noch zu früh wäre. Die Mediziner müssen zunächst untersuchen, ob noch weitere Blutgerinnsel im Körper die Gesundheit des Captains gefährden. Das Drama um ihren Kollegen macht die Krabbenfischer in der Beringsee nachdenklich, denn Phil Harris ist nicht der Einzige, beim dem die Plackerei auf dem Ozean im Laufe der Jahre Spuren hinterlassen hat.
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Genre:Reality, Dokumentation, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8, Season 10-21: Warner Bros. Discovery, Inc.