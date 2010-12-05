Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas
Folge vom 05.12.2010: Stürmische Zeiten
Auf der Beringsee bricht die Hölle los. Ein zweieinhalbtausend Quadratkilometer großes Sturmtief nähert sich den Fangbooten. Die "Northwestern" ist dem arktischen Unwetter am nächsten und bekommt es schon bald mit ersten Ausläufern zu tun. Trotzdem möchte Kapitän Sig Hansen die Zeit nutzen, um noch ein paar Körbe mit den wertvollen Krabben aus dem Meer zu ziehen. Diese Entscheidung löst bei der Crew, die seit 19 Stunden ununterbrochen im Einsatz ist, wenig Begeisterung aus. Auch auf der "Time Bandit" stehen die Zeichen auf Sturm: Scott Hillstrand sieht sich durch einen Konkurrenten um sein rechtmäßiges Erbe gebracht. Zwischen ihm und Deckhand Mike entbrennt ein Wettstreit um die Kapitänsnachfolge. Die bitterste Nachricht kommt allerdings aus Anchorage: Skipper Phil Harris hatte einen weiteren Schlaganfall.