Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas
Folge vom 17.10.2010: Gefangen im Hafen
Die "Cornelia Marie" wird ins Trockendock geschleppt, da das Schiff nach einer Havarie nicht mehr seetüchtig ist. Skipper Phil Harris hat für einen Moment nicht aufgepasst, und sein Fangboot ist mit einem Riff kollidiert. Rumpf und Schiffsschraube haben dabei einiges abbekommen. Dieser Unfall kommt nicht nur teuer, sondern auch im ungünstigsten Moment: mitten im Januar, dem Monat, wo in der Beringsee die Schneekrabbensaison beginnt. Fast 70 Schiffe machen sich in Dutch Habour zum Auslaufen bereit, um sich ihren Teil am gigantischen "Krabbenkuchen" im Wert von 65 Millionen Dollar zu sichern. Doch was wird aus Kapitän Harris und seiner Crew? Wenn sie das Boot nicht rechtzeitig flott bekommen, kann das verheerende Konsequenzen für die ganze Besatzung haben.