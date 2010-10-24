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Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas

Kampf mit dem Eis

DMAXFolge vom 24.10.2010
Kampf mit dem Eis

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Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas

Folge vom 24.10.2010: Kampf mit dem Eis

45 Min.Folge vom 24.10.2010Ab 12

Eisige Gischt macht den Fischern in der Beringsee das Leben schwer. Die ganze Flotte ist betroffen. Binnen Stunden hat sich auf den Schiffen eine tonnenschwere Eisschicht gebildet. Den Kapitänen bleibt nichts anderes übrig, als die Fangkörbe ins Meer zu lassen - wesentlich früher als geplant. Die Gefahr zu kentern, scheint dadurch erst einmal gebannt, doch Rekordfänge sind weit ab vom eigentlichen Zielgebiet nicht zu erwarten. Obendrein sind die Besatzungen permanent damit beschäftigt, die Decks von gefrorenem Eis zu befreien. Der Beginn der Schneekrabben-Saison ist eine einzige Plackerei.

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