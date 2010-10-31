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Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas

Im Felsenmeer

DMAXFolge vom 31.10.2010
Im Felsenmeer

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Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas

Folge vom 31.10.2010: Im Felsenmeer

45 Min.Folge vom 31.10.2010Ab 12

Während die Besatzung der "Time Bandit" mit einem massiven Eisbefall an Deck und Wasser im Treibstofftank zu kämpfen hat, steuert die „Cornelia Marie“ einen der schwierigsten Fanggründe der Krabbenflotte an: "The Rock", ein 13 Quadratkilometer großes Unterwassergebirge. Wegen zahlreicher Untiefen ist diese Felsenlandschaft zwar extrem gefährlich, verspricht bei exakter Platzierung der Körbe jedoch den Fang des Jahrhunderts. Denn in den sandigen Abschnitten zwischen den Gesteinsbrocken lauern gut genährte Königskrabben auf fette Beute. Nur eine Handvoll Skipper hat sich bislang die Mühe gemacht, hier auf Krabbenfang zu gehen. Wird der Wagemut von Kapitän Phil Harris und seiner Crew am Ende belohnt?

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