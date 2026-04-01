Filetieren mit Horst Hennings und Jörg OvensJetzt kostenlos streamen
Fang mal was
Folge 64: Filetieren mit Horst Hennings und Jörg Ovens
19 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 12
Jörg Ovens und Horst Hennings sind in Norwegen. Nach dem erfolgreichen Angeltag soll in dieser Folge der gefangene Fisch ausgenommen und filetiert werden.
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Fang mal was
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Genre:Angeln, im Freien/Outdoor
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12