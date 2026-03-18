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Achtelfinale, Rückspiele

Sport1Staffel 2025Folge 13vom 18.03.2026
Achtelfinale, Rückspiele

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Folge 13: Achtelfinale, Rückspiele

139 Min.Folge vom 18.03.2026Ab 12

Begleitend zur K.o.-Phase der UEFA Champions League bietet der Fantalk eine Plattform für Analysen, Einschätzungen und Meinungen zu den laufenden Partien. Experten und Gäste diskutieren über Spielverlauf, Taktik und aktuelle Ereignisse auf dem Rasen.

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