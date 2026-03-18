Achtelfinale, RückspieleJetzt kostenlos streamen
Fantalk
Folge 13: Achtelfinale, Rückspiele
139 Min.Folge vom 18.03.2026Ab 12
Begleitend zur K.o.-Phase der UEFA Champions League bietet der Fantalk eine Plattform für Analysen, Einschätzungen und Meinungen zu den laufenden Partien. Experten und Gäste diskutieren über Spielverlauf, Taktik und aktuelle Ereignisse auf dem Rasen.
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Genre:Fußball, Sport-talk
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2025: Sport1