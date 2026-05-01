Selbstgemachtes OlivenölJetzt kostenlos streamen
Faraway Village
Folge 39: Selbstgemachtes Olivenöl
47 Min.Folge vom 01.05.2026
Oliven werden zerkleinert und langsam gepresst, um natives Olivenöl zu gewinnen. Anschließend wird die Flüssigkeit geklärt, wodurch ein frisches, grün-goldenes Öl entsteht, das direkt ausgegossen werden kann.
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Faraway Village
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Genre:Kochen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: WILDWAY MEDIA INC