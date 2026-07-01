Kutabs - gefüllte FladenbroteJetzt kostenlos streamen
Faraway Village
Folge 41: Kutabs - gefüllte Fladenbrote
38 Min.Folge vom 01.07.2026
Lammdärme werden gereinigt, gewürzt und eingewickelt, dann langsam über heißer Holzkohle zu Kokorec gegrillt, bis sie außen knusprig und innen zart sind.
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Faraway Village
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Genre:Kochen
Produktion:AZ, 2026
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: WILDWAY MEDIA INC