sixxStaffel 2Folge 1vom 04.01.2026
44 Min.Folge vom 04.01.2026Ab 12

Ron und Jason sind stolze Besitzer eines 150 Jahre alten Bauernhauses. Da das Anwesen bereits in die Jahre gekommen ist, sollen einige Reparaturarbeiten durchgeführt werden. Unterstützung erhalten sie dabei von Billy und Carolyn, die den Gemäuern mit ihren kreativen Ideen einen neuen Charme verleihen. Weil auch Rons Großmutter in dem Anwesen lebt, müssen die beiden Profis den Ansprüchen eines Mehrgenerationenhaushaltes gerecht werden.

sixx
