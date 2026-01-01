Farmhouse Facelift - Makeover für Landhäuser
Folge 2: Traum in Rosa
44 Min.Folge vom 04.01.2026Ab 12
Katie und Dalton sind im Besitz eines 100 Jahre alten Bauernhauses. Hier leben sie zusammen mit ihren beiden Kindern. Da eine Renovierung des Anwesens dringend nötig ist, bitten sie Carolyn und Billy um Hilfe. Die Familie wünscht sich ein gemütliches Traumhaus, das hell und geräumig ist. Können die beiden Profis den Ansprüchen des Paares gerecht werden?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Farmhouse Facelift - Makeover für Landhäuser
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Heimwerken, Haus und Garten
Produktion:CA, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Corus Entertainment Inc.
Enthält Produktplatzierungen