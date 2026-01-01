Zum Inhalt springenBarrierefrei
Traum in Rosa

sixxStaffel 2Folge 2vom 04.01.2026
Folge 2: Traum in Rosa

44 Min.Folge vom 04.01.2026Ab 12

Katie und Dalton sind im Besitz eines 100 Jahre alten Bauernhauses. Hier leben sie zusammen mit ihren beiden Kindern. Da eine Renovierung des Anwesens dringend nötig ist, bitten sie Carolyn und Billy um Hilfe. Die Familie wünscht sich ein gemütliches Traumhaus, das hell und geräumig ist. Können die beiden Profis den Ansprüchen des Paares gerecht werden?

sixx
