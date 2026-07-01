Farmhouse Facelift - Makeover für Landhäuser
Folge 4: A+ Schoolhouse Reno
42 Min.Folge vom 28.07.2026Ab 6
Vor 20 Jahren hat Sherry ein umgebautes historisches Schulhaus gekauft und wohnt seither dort. Sie möchte ein neues Kapitel in ihrem Leben starten und etwas verändern. Deshalb bittet sie Carolyn und Billy, ihr bei der Renovierung zu helfen. Vor allem das Innere des Hauses benötigt eine Umgestaltung. Das Geschwister-Duo ist begeistert von dem Projekt und macht sich sofort an die Arbeit.
Weitere Folgen in Staffel 3
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Farmhouse Facelift - Makeover für Landhäuser
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Heimwerken, Haus und Garten
Produktion:CA, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-3: Corus Entertainment Inc.
Enthält Produktplatzierungen