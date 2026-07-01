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Farmhouse Facelift - Makeover für Landhäuser

A+ Schoolhouse Reno

sixxStaffel 3Folge 4vom 28.07.2026
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Farmhouse Facelift - Makeover für Landhäuser

Folge 4: A+ Schoolhouse Reno

42 Min.Folge vom 28.07.2026Ab 6

Vor 20 Jahren hat Sherry ein umgebautes historisches Schulhaus gekauft und wohnt seither dort. Sie möchte ein neues Kapitel in ihrem Leben starten und etwas verändern. Deshalb bittet sie Carolyn und Billy, ihr bei der Renovierung zu helfen. Vor allem das Innere des Hauses benötigt eine Umgestaltung. Das Geschwister-Duo ist begeistert von dem Projekt und macht sich sofort an die Arbeit.

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