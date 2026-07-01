Farmhouse Facelift - Makeover für Landhäuser
Folge 7: Wine Country Farmhouse
42 Min.Folge vom 30.07.2026Ab 6
Denyse und Derek erfüllen sich ihren langersehnten Wunsch und kaufen ein Haus. Das alte Anwesen befindet sich in einer idyllischen Weinregion. Doch bevor das Paar ihr Zuhause beziehen kann, muss der Innenraum komplett renoviert und umgestaltet werden. Denyse und Derek wenden sich an die Umbau-Profis mit der Hoffnung, dass sie bald ihr Traumhaus beziehen können.
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Farmhouse Facelift - Makeover für Landhäuser
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Heimwerken, Haus und Garten
Produktion:CA, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-3: Corus Entertainment Inc.
Enthält Produktplatzierungen