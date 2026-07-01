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Farmhouse Facelift - Makeover für Landhäuser

An Entertaining Reno

sixxStaffel 3Folge 8vom 30.07.2026
An Entertaining Reno

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Farmhouse Facelift - Makeover für Landhäuser

Folge 8: An Entertaining Reno

42 Min.Folge vom 30.07.2026Ab 6

Das frisch verheiratete Paar Shawn und Kirk kauft sich ein 200 Jahre altes Landhaus. Das historische Gebäude wurde jahrelang vernachlässigt, doch das Ehepaar will es in sein Traumhaus verwandeln. Allerdings fehlt den beiden die Zeit und Kreativität, um den Umbau selbst in die Hand zu nehmen. Deshalb benötigen sie Hilfe von Carolyn und Billy. Die Profis machen sich an die Arbeit und zaubern aus dem veralteten Bauwerk ein modernes Zuhause.

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