Faszination LKW - Einsatz in PortugalJetzt kostenlos streamen
FASZINATION LKW
Folge vom 10.05.2026: Faszination LKW - Einsatz in Portugal
41 Min.Folge vom 10.05.2026Ab 6
Deutsche Fahrzeuge sind weltweit für ihre Qualität und Zuverlässigkeit bekannt, zwei Eigenschaften, die auch in Portugal wertgeschätzt werden. Per Überseecontainer gelangen die LKW-Bausätze der Marke Fliegl über den Ärmelkanal und der Biskaya bis zum Zielhafen Porto, wo sie schließlich zusammengebaut werden. Die Einsatzmöglichkeiten der Lastwagen sind vielfältig: Vom simplen Gütertransport bis zur Lebensmittelversorgung über weite Strecken.
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Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: welt