Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 2vom 16.11.2025
41 Min.Folge vom 16.11.2025Ab 12

Die Antworten auf ein 229 Jahre altes Geheimnis, das mit dem Schatz in Verbindung stehen könnte, liegen zum Greifen nahe. Experten betrachten das Leben eines ehemaligen Sklaven aus den USA, der zu einem der wohlhabendsten Bewohner von Oak Island wurde.

Kabel Eins Doku
