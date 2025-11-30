Der französische AdmiralJetzt kostenlos streamen
Faszination Oak Island
Folge 4: Der französische Admiral
41 Min.Folge vom 30.11.2025Ab 12
Im Jahr 1746 wurde ein geheimnisvolles Schiffslogbuch verfasst. Die Zeilen deuten darauf in, dass ein gewaltiger Schatz von einem französischen Admiral, der mit den Tempelrittern in Verbindung stand, auf Oak Island vergraben worden sein könnte.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Faszination Oak Island
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Geschichte
Produktion:US, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren