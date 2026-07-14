FBI: Most Wanted
Folge 3: Der letzte Tanz
40 Min.Folge vom 14.07.2026Ab 16
Jess LaCroix sieht sich mit einem vergangenen Fall konfrontiert, der alte Wunden aufreißt: Vor Jahren wollte er einen Bankräuber dingfest machen, der bei einem Schusswechsel eine schwangere Beamtin tödlich traf und seither auf der Flucht war. Jetzt tritt der Täter erneut auf den Plan und kidnappt die einzige Zeugin von damals. Welches Spiel wird hier gespielt? Und was plant er als nächstes?
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
FBI: Most Wanted
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Thriller
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-6: CBS International Television
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