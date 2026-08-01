FBI: Most Wanted
Folge 7: Gewinnerlos
41 Min.Folge vom 11.08.2026Ab 12
Als die Kautionsagentin Jackie Ward ihren Klienten Travis Russel zu seiner Hauptverhandlung abholen will, ist dieser plötzlich verschwunden. Doch damit nicht genug: Auf seiner Flucht soll er zwei Zufallsopfer hingerichtet und nur kurze Zeit später eine dritte Person getötet haben. Was ist plötzlich in ihn gefahren? Plant der Abgängige weitere Morde? Die Zeit drängt und das FBI geht jeder noch so kleinen Spur nach ...
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
FBI: Most Wanted
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Thriller
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: CBS International Television
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