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FBI: Most Wanted

Gewinnerlos

SAT.1Staffel 2Folge 7vom 11.08.2026
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FBI: Most Wanted

Folge 7: Gewinnerlos

41 Min.Folge vom 11.08.2026Ab 12

Als die Kautionsagentin Jackie Ward ihren Klienten Travis Russel zu seiner Hauptverhandlung abholen will, ist dieser plötzlich verschwunden. Doch damit nicht genug: Auf seiner Flucht soll er zwei Zufallsopfer hingerichtet und nur kurze Zeit später eine dritte Person getötet haben. Was ist plötzlich in ihn gefahren? Plant der Abgängige weitere Morde? Die Zeit drängt und das FBI geht jeder noch so kleinen Spur nach ...

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