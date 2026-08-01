Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
FBI: Most Wanted

Verschwunden

SAT.1Staffel 2Folge 8vom 18.08.2026
Verschwunden

VerschwundenJetzt kostenlos streamen

FBI: Most Wanted

Folge 8: Verschwunden

41 Min.Folge vom 18.08.2026Ab 16

Der Special Agent Ivan Ortiz stößt neu zum Team dazu, doch viel Zeit zum Kennenlernen bleibt nicht: Ein flüchtiger Täter wird nämlich gesucht, dem ein Doppelmord und die Entführung eines Achtjährigen vorgeworfen wird. Was hat er mit dem Kind vor und werden ihn die FBI-Agenten rechtzeitig zur Strecke bringen können?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

FBI: Most Wanted
SAT.1
FBI: Most Wanted

FBI: Most Wanted

Alle 2 Staffeln und Folgen