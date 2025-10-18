FBI: Most Wanted
Folge 16: Unmittelbare Bedrohung
40 Min.Folge vom 18.10.2025Ab 12
Remy und sein Team gehen dem Hinweis auf ein verheerendes Attentat nach. Offenbar haben es die Täter auf den Präsidenten der Vereinigten Staaten abgesehen. Am Flughafen von New York City findet das FBI schließlich eine Bombe, die das gesamte Gelände in die Luft sprengen könnte. Sind die Agenten in der Lage, die Bombe rechtzeitig zu entschärfen?
FBI: Most Wanted
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
