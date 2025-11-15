FBI: Most Wanted
Folge 22: Die ganze Wahrheit
41 Min.Folge vom 15.11.2025Ab 12
Remy wird schmerzhaft mit der Vergangenheit konfrontiert, als der Mord an seinem Bruder neu aufgerollt wird. Nun sind er und sein Team auf der Suche nach einem vermeintlichen Zeugen, dessen Aussage den Fall in ein völlig neues Licht rücken könnte. Kann Remy den wahren Täter finden, bevor dieser alle belastenden Beweise vernichtet?
FBI: Most Wanted
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
