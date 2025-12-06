Zum Inhalt springenBarrierefrei
FBI: Most Wanted

Auf der Spur des Killers

Kabel EinsStaffel 5Folge 4vom 06.12.2025
Auf der Spur des Killers

Folge 4: Auf der Spur des Killers

42 Min.Folge vom 06.12.2025Ab 12

Remy und sein Team ermitteln im Fall eines Serienkillers, der Frauen auf brutalste Weise tötet und anschließend ausweidet. Die Agents gehen einigen Spuren nach, die jedoch schnell im Sand verlaufen. Doch die Zeit drängt, denn der Mörder hat bereits sein nächstes Opfer im Visier ...

Kabel Eins
