FBI: Most Wanted
Folge 5: Ohne Ausweg
40 Min.Folge vom 29.11.2025Ab 12
Remy und sein Team ermitteln in einem Entführungsfall. Ein Lehrer und vier seiner Schüler befinden sich in der Gewalt unbekannter Verbrecher. Diese fordern eine hübsche Summe Lösegeld für ihre Geiseln. Als die Agents den Aufenthaltsort der Opfer ausfindig machen, finden sie auch erste Anhaltspunkte auf den Täter und seine Komplizen. Kann das FBI die Unschuldigen befreien?
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
