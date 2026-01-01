FBI: Special Crime Unit
Folge 9: Offene Rechnung
41 Min.Folge vom 24.01.2026Ab 12
Jubal und Rina werden auf ihrem Arbeitsweg lebensgefährlich verletzt. Es stellt sich heraus, dass es sich bei dem Angriff auf die beiden um ein Attentat handelt, welches von einem rachsüchtigen Häftling vom Gefängnis aus geplant worden ist. Die Wut des Inhaftierten scheint grenzenlos zu sein und das gesamte FBI-Team gerät in Gefahr.
Genre:Krimi-Drama, Action
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
