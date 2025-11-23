Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
FBI: Special Crime Unit

Umsturzpläne

SAT.1 emotionsStaffel 5Folge 14vom 23.11.2025
Joyn Plus
Umsturzpläne

UmsturzpläneJetzt ohne Werbung streamen

FBI: Special Crime Unit

Folge 14: Umsturzpläne

41 Min.Folge vom 23.11.2025Ab 12

Ein Sicherheitsmann wird bei dem Versuch erschossen, einen gesuchten Verbrecher festzunehmen. Das FBI identifiziert diesen als Luca Cilic, einen Kroaten, dem es gelungen ist, eine gefährliche Coronavirus-Variante aus einem Labor zu stehlen. Da er plant, das Virus in sein Heimatland zu bringen, will das Team mit James Levins, Cilic' ehemaligem Komplizen, kooperieren. Der willigt aber erst ein, wenn seine entführte Frau in Sicherheit ist.

Alle Staffeln im Überblick

FBI: Special Crime Unit
SAT.1 emotions
FBI: Special Crime Unit

FBI: Special Crime Unit

Alle 2 Staffeln und Folgen