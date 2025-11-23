FBI: Special Crime Unit
Folge 14: Umsturzpläne
41 Min.Folge vom 23.11.2025Ab 12
Ein Sicherheitsmann wird bei dem Versuch erschossen, einen gesuchten Verbrecher festzunehmen. Das FBI identifiziert diesen als Luca Cilic, einen Kroaten, dem es gelungen ist, eine gefährliche Coronavirus-Variante aus einem Labor zu stehlen. Da er plant, das Virus in sein Heimatland zu bringen, will das Team mit James Levins, Cilic' ehemaligem Komplizen, kooperieren. Der willigt aber erst ein, wenn seine entführte Frau in Sicherheit ist.
Genre:Krimi-Drama, Action
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS
