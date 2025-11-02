Zum Inhalt springenBarrierefrei
FBI: Special Crime Unit

SAT.1 emotionsStaffel 5Folge 7vom 02.11.2025
Folge 7: Unter Wölfen

42 Min.Folge vom 02.11.2025Ab 12

Die rechtsextreme Norsemen-Brotherhood hat mehrere Tonnen Dünger gestohlen. Die Spuren führen das FBI zum Oberhaupt der Organisation, Eric Ward, der eine Bombe bauen und ein Attentat verüben will. Kurz darauf wird Ward verhaftet, allerdings verrät er nichts über seinen Plan. Durch weitere Ermittlungen erfahren die Agenten, dass der Bruder des Bandenführers für das Zünden der Bombe verantwortlich ist. Unter Zeitdruck versucht die Einheit, den Anschlag zu stoppen.

